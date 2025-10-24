Son Mühür- Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında kararını açıkladı. Mahkeme, davanın kanunsuz biçimde açıldığını belirterek ret kararı verdi. Bu gelişme, son dönemde partinin il yönetimleriyle ilgili devam eden hukuki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

“Görevime devam ediyorum, ilgilenmiyorum”

Kararın ardından açıklama yapan CHP’li Gürsel Tekin, davayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Tekin, Yeniçağ’a yaptığı değerlendirmede, “Ankara ile ilgili bir yorum yapacak durumda değilim. Çünkü bizimle ilgili bir durum değil. Burada görevime devam ediyorum, ilgilenmiyorum” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmıştı

Daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına rağmen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamıştı. Bu atama, parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

“Ankara’daki karar emsal oluşturacak”

Kararın olası etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul’daki davanın istinaf aşamasına taşındığını belirtti. Eminağaoğlu, dosyanın yeniden Ankara’ya gönderileceğini ifade ederek, “Ankara’da verilen karar bir kanıt olacak. Bu karar İstanbul’daki dava için emsal teşkil edecek” dedi.

Süreç yeniden Ankara’ya dönebilir

Ankara’daki ret kararı sonrasında gözler yeniden İstanbul’daki dosyanın seyrine çevrildi. Hukukçular, Ankara’daki kararın istinaf sürecinde belirleyici olabileceğini, CHP içindeki kurultay ve yönetim tartışmalarının yargı boyutunun ise bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.