İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik sabah saatlerinde başlattığı hava ve topçu saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi. Saldırılar, bölgede gerilimi yeniden tırmandırırken, diplomatik temaslar öncesi dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı saldırılar

İsrail güçleri, günün ilk saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki birçok noktayı hedef aldı. Özellikle Mansuri çevresine yönelik üç ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Sadece hava operasyonlarıyla sınırlı kalmayan saldırılarda, çevre yerleşim alanlarının da topçu atışlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıların sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla sürdüğünü belirtti.

Can kaybı artıyor: Qana ve Maaroub’da ölümler

Lübnanlı yetkililerin paylaştığı bilgilere göre saldırılarda toplam 11 kişi hayatını kaybetti. En ağır kayıplar Qana ve Maaroub bölgelerinde yaşandı.

Qana’da 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, Maaroub’da ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı sayısının ise Bazuriye bölgesinde 15’e ulaştığı ifade edildi.

Karşılıklı saldırılar sürüyor

Saldırıların ardından Hizbullah tarafından da karşılık verildiği belirtildi. Örgütün, Lübnan sınır hattındaki İsrail askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Bu gelişme, sınır hattında karşılıklı çatışmaların yeniden yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.

Son haftalarda bilanço ağırlaşıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 20’ye, yaralı sayısı ise 6 bin 436’ya yükseldi. Bu tablo, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ortaya koyuyor.

Kritik görüşme öncesi tansiyon yükseldi

Yaşanan saldırılar, Washington DC’de yapılması planlanan kritik görüşmeler öncesine denk geldi. Lübnanlı ve İsrailli yetkililerin, ABD’nin katılımıyla önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise son açıklamasında Lübnan ile “kalıcı bir barış” istediklerini ifade ederken, bunun için Hizbullah’ın etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki gerilim yeniden tırmanıyor

Uzmanlar, saldırıların zamanlamasının dikkat çekici olduğuna işaret ederken, diplomatik süreç öncesi sahadaki askeri hareketliliğin artmasının müzakereleri doğrudan etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.