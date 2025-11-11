2024’te Roma’dan ayrılarak Fenerbahçe’de göreve başlayan Mourinho, 2025-26 sezonunun altıncı haftasında görevine son verildi. Ancak geride, kimin ödeyeceği belirsiz bir otel faturası kaldı. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığına göre, bu faturanın toplam maliyeti 36,5 milyon TL’ye ulaştı.

Teknik direktörün otelde en çok tercih ettiği menüde tavuk çorbası, margherita pizza, dondurma ve maden suyu bulunuyordu. Ancak Daily Mail, “mütevazı bir menünün bile bu faturayı engellemeye yetmediğini” belirtti. Haberde, Mourinho’nun Manchester United döneminde 895 gün boyunca Lowry Hotel’de kalarak kulübe 537 bin sterlinlik bir fatura çıkardığı da hatırlatıldı. İngiliz basınına göre, İstanbul’daki tablo, teknik adamın otel tercihlerinin “bir alışkanlık” haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.