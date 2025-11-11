Son Mühür - Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun İstanbul Four Seasons’ta geçirdiği 16 aylık konaklamanın ardından ortaya çıkan 656 bin sterlinlik dev fatura, Fenerbahçe’nin sorumluluğunda kaldı. İngiliz Daily Mail’in haberine göre, Mourinho İstanbul Boğazı’ndaki Four Seasons Hotel’de 16 ay boyunca konakladı ve bu sürecin maliyeti 656 bin sterline ulaştı. Haberde, Mourinho’nun bir ev kiralamayı reddederek tüm süreyi lüks otelde geçirmeyi tercih ettiği belirtildi.
Yedi, içti fatura Fener'e kaldı
2024’te Roma’dan ayrılarak Fenerbahçe’de göreve başlayan Mourinho, 2025-26 sezonunun altıncı haftasında görevine son verildi. Ancak geride, kimin ödeyeceği belirsiz bir otel faturası kaldı. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığına göre, bu faturanın toplam maliyeti 36,5 milyon TL’ye ulaştı.
Manchester’da da böyle yapmış
Teknik direktörün otelde en çok tercih ettiği menüde tavuk çorbası, margherita pizza, dondurma ve maden suyu bulunuyordu. Ancak Daily Mail, “mütevazı bir menünün bile bu faturayı engellemeye yetmediğini” belirtti. Haberde, Mourinho’nun Manchester United döneminde 895 gün boyunca Lowry Hotel’de kalarak kulübe 537 bin sterlinlik bir fatura çıkardığı da hatırlatıldı. İngiliz basınına göre, İstanbul’daki tablo, teknik adamın otel tercihlerinin “bir alışkanlık” haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.