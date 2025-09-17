Son Mühür - Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun Benfica'nın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle dikkat çekici bir tesadüf yaşandı. Daha önce Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco da Benfica'ya transfer olmuştu.
Benfica'nın başına geçti
Karabağ’a 3-2 yenildikten sonra teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Aynı takımda buluştular
Dikkat çeken bir diğer tesadüf ise, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco’nun Benfica’ya transfer olmasıydı. Öncelikle Branco Benfica’ya geçmiş, ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenmişti. Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılarak Benfica’nın teknik direktörü olmasıyla, iki isim yeniden aynı takımda buluştu.