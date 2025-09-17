Son Mühür - Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun Benfica'nın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle dikkat çekici bir tesadüf yaşandı. Daha önce Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco da Benfica'ya transfer olmuştu.

Karabağ’a 3-2 yenildikten sonra teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Aynı takımda buluştular