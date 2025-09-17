UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00’de deplasmanda Eintracht Frankfurt’la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip İstanbul’daki son hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Almanya’ya hareket etti.
Osimhen kadroda yok
Galatasaray’ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlığı süren Victor Osimhen kadroya dahil edilmezken, sarı-kırmızılı ekipte şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.