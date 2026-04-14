Son Mühür - Akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişime hazırlanıyor. Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı kriz nedeniyle yükselen petrol fiyatları, pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Motorine bugün yapılan indirimin ardından, yarın yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Motorine zam geliyor

Motorine bu gece yarısından itibaren 3 lira 32 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bugün ise motorin fiyatlarında 4 lira 35 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Bölgedeki gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatları son bir aydan uzun süredir dalgalı seyir izlerken, özellikle sık sık zamlarla gündeme gelen motorinde son günlerdeki yaklaşık 13 liralık artış dikkat çekmişti. Dün, ABD’nin abluka tehdidine karşı İran’dan gelen “Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz” açıklaması, piyasalarda fiyatların daha da yükselebileceği endişesini artırdı.

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları 14 Nisan 2026

Benzin litre fiyatı: 63.90 TL

Motorin litre fiyatı: 73.66 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Diğer şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

Motorin litre fiyatı: 72.26 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.51 TL

Motorin litre fiyatı: 72.12 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

Motorin litre fiyatı: 73.38 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL