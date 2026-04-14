Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Konak'ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM), dün akşam unutulmaz bir gözteriye ev sahipliği yaptı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer, edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden biri olan Sabahattin Ali’nin anısını “Aldırma Gönül” adlı müzikli gösterisini tüm İzmir halkı için sahneye taşıdı. Yunus Emre Salonu’nu hıncahınç dolduran İzmirli sanatseverler, gecenin sonunda usta sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

Sabahattin Ali'nin hayatı film şeridi gibi sahnede aktı

Ferhat Göçer, sadece bir konser değil, aslında edebi bir yolculuğu sahneye koydu. Sabahattin Ali’nin hüzün dolu aşklarını, bitmek bilmeyen hasretlerini ve karşılaştığı zorlukları toplumsal meselelere bakışını yansıtan “Aldırma Gönül”, izleyenleri bambaşka diyarlara götürdü. Şairin ölümsüz şiirlerinden bestelenen şarkılar, Göçer’in etkileyici yorumuyla birleşince salonda hem hüzün hem de büyük bir coşku aynı anda yaşandı.

Sahne performansıyla Sabahattin Ali’nin hayatından kesitleri adeta bir film şeridi gibi seyirciye aktaran sanatçı, İzmirli sanatseverlerden tam not aldı.

"Herkes ayağa!"

Gösterinin en ilginç ve samimi anlarından biri ise Ferhat Göçer’in asıl mesleği olan hekimliğine atıfta bulunduğu anlardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu artıran usta sanatçı, salonu dolduran binlerce kişiyi ayağa davet etti. Espirili bir dille izleyicilere seslenen Göçer, "Bir hekim olarak konuşuyorum, kan dolaşımı için artık herkesi ayağa bekliyorum!" diyerek tüm salonu dansa ve coşkuya ortak etti. Bu çağrıyla birlikte Yunus Emre Salonu adeta bir şenlik alanına dönüştü.

"İzmir’den alkış almak benim için çok kıymetli"

Gösteri bitiminde gördüğü yoğun ilgi karşısında duygularını gizleyemeyen Ferhat Göçer, İzmir seyircisine olan hayranlığını dile getirdi. İzmir’in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan sanatçı, "İzmir benim için her zaman çok kıymetli oldu. Eğer bu seçici ve sanata aşık insanlardan böyle bir alkış alabildiysem, ne mutlu bana. Bu takdir benim için en büyük ödüldür," dedi. Göçer ayrıca, organizasyonun kusursuz ilerlemesini sağlayan Ege Üniversitesi AKM çalışanlarına ve emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Şiirlerin hikayesi sahnede hayat buldu

Gecenin repertuvarı tamamen Sabahattin Ali’nin kaleminden çıkan ve ruhumuza işleyen şiirlerin bestelerinden oluşuyordu. "Leylim Ley"den "Göklerde Kartal Gibiydim"e kadar pek çok unutulmaz eseri seslendiren Göçer, her şarkı öncesi o dizelerin yazılış öyküsüne dair notlar paylaştı.



