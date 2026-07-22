Bankaların kredi ödemeleri üzerinden kestiği BSMV iadesi ile ilgili tartışmalara son noktayı koyan bu gelişme sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Arama motorlarında "Yargıtay banka masrafı kararı nedir", "Kredi BSMV iadesi alınır mı", "Banka kredi masraflarını kim öder" ve "Yargıtay tüketici kredisi emsal kararı" sorguları en çok aratılanlar arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi kullanan herkesi yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Tüketici kredilerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kesintisinin geri alınıp alınamayacağı konusu uzun zamandır kredi çekenlerin kafasını kurcalıyordu. Özellikle son günlerde banka masraflarının ve dosya masraflarının iadesi için açılan davalar hız kazanırken, Yargıtay'dan oyunun kurallarını değiştiren çarpıcı bir emsal karar geldi. Bu kararla birlikte sözleşmelerde yer alan vergi ve masrafların tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı konusundaki belirsizlik tamamen ortadan kalktı. Yüksek mahkemenin kararı, kredi çekerken atılan imzaların ve bankaların sunduğu ön bilgilendirme formlarının ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KREDİ KESİNTİLERİNDE EMSAL KARAR: BSMV İADESİ ALINABİLİR Mİ?

Kredi süreçlerinde tüketiciden kesilen vergilerin iadesine ilişkin açılan bir dava Yargıtay'a kadar uzandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kredi sözleşmelerinde açıkça belirtilmesi ve şeffaf bir şekilde sunulması halinde, BSMV gibi yasal vergi ve masrafların banka müşterisinden tahsil edilebileceğine hükmetti. Bu karar, geçmişte bankalara karşı iade davası açan veya açmaya hazırlanan tüketiciler için büyük bir önem taşıyor. Yargıtay'ın bu yaklaşımıyla birlikte, karşılıklı imzalanan sözleşmede yer alan vergi kesintileri artık haksız şart olarak değerlendirilmiyor.

ANTALYA'DAKİ TÜKETİCİ DAVASI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Türkiye'nin gündemine oturan hukuki süreç Antalya'da patlak verdi. Bir banka müşterisi, kullandığı krediler yüzünden kendisinden tahsil edilen 5 bin 21 liralık BSMV'nin haksız yere alındığını savunarak iade talebiyle bankaya karşı icra takibi başlattı. Banka bu talebe itiraz edip ödeme yapmayı reddedince konu yargıya taşındı. Tüketicinin başvurusunu inceleyen Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, vergi mükellefinin kanunlara göre banka olduğunu ve sözleşmedeki kesinti maddelerinin tüketiciyle karşılıklı tartışılarak belirlenmediğini vurguladı. Bu gerekçeyle yerel mahkeme vatandaşı haklı bularak paranın iadesi gerektiğine karar verdi.

YEREL MAHKEME HAKLI BULDU YARGITAY NEDEN BOZDU?

Yerel mahkemenin banka aleyhine verdiği tazminat ve iptal kararı sonrası yargı süreci farklı bir boyut kazandı. Adalet Bakanlığı devreye girerek, kararın kanun yararına bozulması talebiyle Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar yeniden inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, olayın seyrini tamamen değiştiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, sözleşme öncesi vatandaşa sunulan bilgilendirme formunu ve tüketici kredisi sözleşmesini mercek altına aldı. Yapılan incelemede, tüm vergilerin tüketici tarafından ödeneceğinin belgelerde şeffaf ve açık bir şekilde yazıldığı ortaya çıktı.

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HANGİ MADDELER GEÇERLİ SAYILIYOR?

Yargıtay, emsal kararında tüketicileri ve bankaları yakından ilgilendiren çok kritik kriterler belirledi. Buna göre, bankanın sunduğu kredi ödeme planında BSMV dahil toplam geri ödeme tutarı açıkça gösteriliyorsa ve bilgilendirme formunda bu vergilerin tüketiciye yansıtılacağı yazıyorsa, işlem tamamen hukuka uygun kabul ediliyor. Yüksek mahkeme, vatandaşın toplam borcunu bilerek ve görerek imza attığını belirterek, söz konusu maddeleri "haksız şart" kapsamından çıkardı. Kısacası, ödeme planı şeffaf bir şekilde hazırlanan sözleşmelere atılan imzalar sonrası, bankadan vergi veya masraf iadesi talep etmek yeni yasal duruma göre artık mümkün görünmüyor.