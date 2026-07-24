Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 175. maddesi, anayasa değişikliği sürecinin tüm adımlarını net şekilde düzenliyor. Toplam 600 milletvekilinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hem teklif aşamasında hem de oylama süreçlerinde nitelikli çoğunluk aranıyor. Değişiklik teklifinin kabul edilip doğrudan yayımlanması veya halkoyuna sunulması, Genel Kurul'da elde edilen kabul oyu sayısına göre şekilleniyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ MİLLETVEKİLİ LAZIM?

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi için iki farklı oy sınırı bulunuyor.

Kabul oylamasında çıkan sonuçlara göre süreç şu şekilde işliyor: • 360 ila 399 milletvekilinin kabul oyu vermesi durumunda anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulabiliyor. • 400 veya daha fazla milletvekilinin kabul oyu vermesi halinde ise değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan yayımlanabiliyor. Cumhurbaşkanı isterse bu sayıya ulaşılsa dahi teklifi referanduma götürme yetkisini koruyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ NASIL VERİLİR?

Bir anayasa değişikliği sürecinin başlayabilmesi için öncelikle Meclis üye tam sayısının en az üçte birinin imzası gerekiyor. Bu durum, 600 sandalyeli TBMM'de en az 200 milletvekilinin yazılı teklif sunmasını şart koşuyor.

Hazırlanan teklif ilk olarak Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Anayasa Komisyonu'nda ele alınan metin, Genel Kurul salonuna gelerek iki tur oylamaya tabi tutuluyor.

REFERANDUM İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada teklifin 360 ile 399 arasında kabul oyu alması, sürecin halkoyuna gitmesine imkan tanıyor. Referandum aşamasına geçildiğinde ise sandıkta seçmenin çoğunluğunun "evet" oyu vermesi gerekiyor. Halkoylamasında kabul edilen değişiklik doğrudan yürürlüğe giriyor.