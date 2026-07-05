Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, bir süredir kent gündeminde yer alan önemli iddialardan olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları üzerine konuştu.

Muhammet Yılmaz: Vatandaşın beklentisi siyasi hesaplar değil, üretilen hizmettir

İzmir’in bugün belediyecilik anlamında ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan ve vatandaşın beklentisinin siyasi hesaplar olmadığının altını çizen DEVA Parti İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, “Son günlerde İzmir siyasetinde en çok konuşulan konu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği ve bu sürecin en üst düzeyde onay aldığı yönündeki kulis iddialarıdır. Bu iddialar henüz resmî makamlar tarafından doğrulanmış değildir. Ancak böyle bir ihtimalin dahi konuşuluyor olması, üzerinde düşünülmesi gereken önemli siyasi soruları beraberinde getirmektedir.

Bir siyasi partinin gücü, transfer ettiği isimlerle değil; temsil ettiği değerlerle, ilkelerle ve millet nezdindeki güvenilirliğiyle ölçülür. Eğer bir belediye başkanı, görev süresi boyunca ortaya koyduğu yönetim anlayışı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmışsa, onun farklı bir partiye katılması tek başına siyasi başarı olarak değerlendirilemez. İzmir’in bugün çözüm bekleyen ulaşım, altyapı, trafik, çevre ve belediyecilik hizmetlerine ilişkin sorunları ortadadır.

Vatandaşın beklentisi siyasi hesaplar değil, üretilen hizmettir. Siyasetin amacı rozet değiştirmek değil, şehirlerin sorunlarını çözmektir. Öte yandan, AK Parti İzmir teşkilatlarının ve milletvekillerinin yerel seçimlerden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarına yönelik yürüttüğü yoğun muhalefet de herkesin malumudur. Eğer bugün eleştirilen bir yönetimin temsilcisi yarın aynı kadrolar tarafından alkışlanacaksa, bunun kamuoyu vicdanında nasıl karşılık bulacağı mutlaka hesap edilmelidir” şeklinde konuştu.

"Dün yanlış dediğimize bugün doğru diyemeyiz"

Son olarak, siyasetin gerçek gündeminin kulisler olmadığını hatırlatan DEVA Partili Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Biz DEVA Partisi olarak siyaseti kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden okuyoruz. Dün yanlış dediğimize bugün doğru diyemeyiz. Dün eleştirdiğimiz bir yönetim anlayışını, siyasi hesaplar uğruna meşrulaştırmayı doğru bulmayız.

Türkiye’nin de, İzmir’in de ihtiyacı; siyasi transferler değil, hesap verebilir, şeffaf, liyakat esaslı ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıdır. Vatandaş artık parti değiştiren siyasetçileri değil, sorun çözen siyasetçileri görmek istiyor. Bugün konuşulması gereken, hangi belediye başkanının hangi partiye geçeceği değil; İzmir’in neden hak ettiği hizmeti alamadığıdır. Çünkü siyasetin gerçek gündemi kulisler değil, milletin hayatıdır”