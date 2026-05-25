Son Mühür/Selda Meşe- Son dönemde artan ekonomik sıkıntılar ve artan borç yükü icra dosyalarında artışa neden oluyor. İzmir'in üç ilçesinde durum kritikMenderes, Urla ve Torbalı ilçelierinde taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı.



Menderes'te içinde yapılar olan taşınmaz icradan satışta



İzmir'in Menderes ilçesi Akçaköy mahallesinde, 158 ada ve 47 parselde bulunan içinde yapılar olan taşınmaz açık ihale usulü ile mahkemeden satışa çıkarıldı.

İçinde yaklaşık 45 adet zeytin ağacı ve hayvan damı bulunduğu belirtilen taşınmazın iki katlı kaba inşşat halinde olduğu bilidrildi. Yüzölçümü 19.722,87 metrekare olarak açıklanan taşınmazın kıymeti 21 milyon 963 bin 433 TL olarak açıklandı. Söz konusu taşınmaz için yapılacak olan açık ihale usulü satış, 28 Temmuz 2026 saat:10.24, 26 Ağustos 2026 saat:10.24 olarak duyuruldu.

Urla'da mahkemeden satılık tarla



Urla Zeytineli mahallesinde 212 ada ve 78 parselde bulunan ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı belirtilen arsa icradadan satışa çıkarıldı. Toprak Karuma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında incelenerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin alınarak arazi üzerine bir yapı yapılıp yapılamacağı duyuruldu. Kuru dereye cephesi olan arsaya kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunmadığı tespit edildiği için inşaat izni bulunmadığı kaydedildi.4 miğlyon değerindeki arsanın bulunduğu konum itibariyle çevresel, doğal ve kültürel olarak korunması gereken bir bölgede yer aldığı belirtildi. Taşınmaz için yapılacak olan açık ihale usulü tarihleri, 23 Haziran 2026 saat:10.54, 23 Temmuz 2026 saat:10.54 olarak açıklandı.



Torbalı'da 1 adet taşınmaz mahkemeden satışta



Torbalı Tepeköy mahallesinde 542 ada ve 26 parselde bulunan bir daire mahkeme yoluyla satışa çıkarıldı. 215 metrekare yüz ölçüme sahip daire nin arsa payı 1/^olduğu bildiirldi. İkici kat 3 numaralı bağımsız bölümde yer alan taşınmazın bir kısmının imar planında yol olarak planlandığı kaydedildi. 6306 Sayılı kanun gereğince riskli yapı bulunan taşınmazın kıymeti 2 milyon 400 bin TL olarak açıklandı. Taşınmaz için yapılacak olan açık ihale usulü tarihleri, 15 Haziran 2026 saat:14.15, 15 Temmuz 2026 saat:14.15 olarak duyuruldu.

