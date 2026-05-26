Son Mühür/Selda Meşe- Bayram tatili boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Urla Belediyesi; ilçede sahiller, parklar ve yoğun kullanılan ortak alanlarda detaylı temizlik çalışmaları yürütürken, bayram namazı için hazırlıklar kapsamında da ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmaları yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahiller düzenlenip temizlenirken, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları yapıldı. Park ve yeşil alanlarda bakım faaliyetleri hızlandırılarak bayram öncesinde çevre düzenlemeleri tamamlandı. Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Kurban Pazarı’nda rutin denetimlerini sürdürerek vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda alışveriş yapabilmesi için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

"Tüm birimlerimizle sahadayız"



Bayramların dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği günler olduğunu belirten Başkan Balkan, “Urla’mız, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da çok sayıda misafiri ağırlayacak. Hem hemşehrilerimizin hem de ilçemizi tercih eden misafirlerimizin bayramı temiz, güvenli ve düzenli bir ortamda geçirebilmesi için tüm birimlerimizle sahadayız. Temizlikten zabıta hizmetlerine, park ve bahçe düzenlemelerinden ibadethanelerin hazırlanmasına kadar birçok alanda yoğun bir çalışma yürüttük. Bayram süresince de ekiplerimiz görevlerinin başında olacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Bayramlarımız, dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Bu bağlamda tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.