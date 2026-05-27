İzmir'in Urla ilçesinde mülk paylaşımı yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Camiatik Mahallesi'nde karşılaşan iki akrabanın kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 33 yaşındaki Gökhan Şimşek hayatını kaybetti.
Sokak ortasında bıçakladı
Olay, Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden miras nedeniyle husumet bulunan R.Ş. (38) ile akrabası Gökhan Şimşek (33) sokakta karşı karşıya geldi. İkili arasındaki mülk tartışması kısa sürede büyüdü.
Kavga sırasında öfkesini kontrol edemeyen R.Ş, üzerindeki bıçakla Şimşek'e saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şimşek yere yığıldı. Şüpheli R.Ş. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Sağlık ekipleri müdahale etti ama kurtarılamadı
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Gökhan Şimşek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şimşek'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için hemen çalışma başlattı. Kaçış güzergahını abluka alan polis, şüpheli R.Ş'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.