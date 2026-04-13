Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık parti içi iktidarına son veren 38.Olağan Kurultay'la ilgili mutlak butlan beklentisi CHP'nin gündeminden düşmüyor.

Birgün Tv'de “Bunu Da Kimse Anlatmaz!” programında konuk olan gazeteci Timur Soykan'ın gündeminde de mutlak butlan tartışmaları ve Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi vardı.

Tam bir zübük portresi...



''Yüzsüzleri anlatırken birini unuttuğumu fark ettim. Gürsel Tekin'' hatırlatmasında bulunan Soykan,

''Yani arkadaşlar, Zübük dediğinizde artık o portrelerden bir tanesi de hiç kaçınılmaz Gürsel Tekin. İhaneti düşünün. İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanıyor, etrafınızda polisler, plastik mermiler, gaz bombaları…



Onlarla birlikte içeri giriyorsunuz ve oraya yerleşiyorsunuz, il başkanlığına yerleşiyorsunuz. Ve bunun bir halk iradesi olduğunu, CHP’lilerin sizi desteklediğini söylüyorsunuz.

Ve bildiğim kadarıyla yanında 3-5 kişiyle hâlâ il başkanı olarak geziyor, gezebiliyor.

Yani işte bu ayrı bir dünya, bu herkesin kolay kolay anlayabileceği bir dünya değil. Bunlar koltuk biçiminde insanlar. Yani o koltuğun şeklini alan insanlar, o koltuk olarak yaşayan insanlar.

Bunları iktidarlar istediği yere götürüp istediği yere koyabilirler. Bunu yapıyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın amacının CHP’nin yani ana muhalefetinin başına bir koltuk getirmek istiyorlar'' ifadelerine yer veren Timur Soykan,

''Yani koltuğu da artık iktidar getiriyor ve seçim sürecindeki AKP planı böyle devam edecek gibi görünüyor.

Çünkü plan şu: Ankara’daki mahkeme mutlak butlan için karar verdi. Dedi ki “gereksizdir, gerek yoktur” diye bir karar verildi. Yani bunun aslında bir işlem olmadığı çok net bir şekilde belirtilirdi, hatta sürpriz olarak değerlendirildi. Şimdi istinafa gitti'' diye konuştu.



Ankara'da mutlak butlan konuşuluyor...



''Ankara’da herkes bunu konuşuyor. Mahkemenin kayyum atacağını, yani mutlak butlan kararı vereceğini. CHP’nin yaptığı bu kadar kurultayın, Özgür Özel liderliğini de yaptığının bütün kurultaylarına sinileceğini ve Kılıçdaroğlu dönemine zamanda yolculukla ışınlanacağını söylüyorlar'' vurgusunda bulunan Soykan,

Evet, yani Kılıçdaroğlu’nun önüne ışınlayacağız CHP’yi, zamanda yolculukla geriye. Ve bu yapıldığında Kılıçdaroğlu koltuğuna oturacak, direkt getirecek oy olacak. Buna karşı da CHP nasıl bir strateji geliştirecek?'' diye sordu.



Gürsel Tekin'den yanıt gecikmedi...



Zübük yakıştırmasına hedef olan Gürsel Tekin,

''Sayın Timur Soykan, bir gazetecinin sermayesi belgedir, haberdir, hakikattir; sizin gibi hakaret, sığ yakıştırmalar ve "tetikçilik" değildir. Ortada binlerce sayfalık itirafçı beyanı ve ciddi iddialar dururken bunları görmezden gelip, sadece bir siyasetçiye şahsi kin kusmanız gazetecilik değil, bir operasyon aparatlığıdır'' sözleriyle cevap verdi.



Soykan: Sözlerimin arkasındayım...



Gürsel Tekin'in açıklamalarına cevap veren Timur Soykan,

''Gürsel Tekin, ‘Zübük’ tanımına alınmış. Makam ve koltuk hırsı nedeniyle çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Aynı partiden insanlar haksız hukuksuz bir yılı aşkın süredir hapsedilirken bir koltuk uğruna bu yargı düzeniyle işbirliği yapan birinin tarihte çok daha kötü anılacağına şüphem yok.'' ifadesiyle Zübük tanımından geri adım atmayacağı mesajını verdi.