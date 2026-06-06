Son Mühür - Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulması planlanan Çinli otomotiv devi BYD’nin üretim tesisine yönelik saha çalışmaları hız kazandı. Altyapı ve zemin hazırlıklarının genişletildiği bölgede, inşaat sürecinin hızlanması amacıyla yerli firmalarla iş birliği adımları atılıyor.

Saha hazırlıkları ve şantiye organizasyonu genişliyor

Edinilen bilgilere göre, 1 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle planlanan tesisin altyapı, kazı ve dolgu işlemleri için yerel iş ortaklarıyla temaslar yoğunlaştırıldı. Saha kaynakları, Manisa OSB bünyesinde daha önce başlatılan ön hazırlıkların ardından şimdi de daha geniş kapsamlı bir şantiye organizasyonuna geçiş yapıldığını aktarıyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki günlerde bölgeye sevk edilecek iş makinesi ve ekipman sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor.

Elektrikli araç üretiminde stratejik yatırım

BYD'nin Türkiye yatırımı, ülkenin elektrikli araç üretim üssü olma hedefi doğrultusunda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Fabrika projesinin tamamlanıp üretime geçmesiyle birlikte, bölgede binlerce kişilik yeni bir istihdam kapısının açılması hedefleniyor. Söz konusu gelişmelere ilişkin henüz yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmazken, inşaat faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde daha da görünürlük kazanacağı öngörülüyor.