SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik başlatılan ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'bağışların kişisel hesaplara aktarılması' soruşturmasında yargı süreci devam ediyor. Aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu çok sayıda isim sabah erken saatlerde Adliye'ye sevk edilirken, gözler emniyet kayıtlarına 'firari' olarak geçen kilit isimlere çevrildi. Bu isimlerin başında ise Haluk Levent’in uzun süredir menajerliğini yürüten İzmirli Müge Sözen Küçük gelmişti. Fakat edinilen bilgilere göre Müge Sözen Küçük'ün firari olmadığı emniyette ifade verdiği öğrenildi.

6.5 Milyar Liralık Trafiğin Merkezinde

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve savcılık dosyasına giren raporda, dernek üzerinden dönen devasa para trafiği mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, Müge Sözen Küçük, Alper Çelik ve dernek şoförü Halil B.’nin hesaplarında toplamda 6.5 milyar lirayı bulan devasa bir işlem hacmi tespit edildi. Gelirleriyle tamamen uyumsuz olan bu milyarlık para hareketliliği, soruşturmanın seyrini doğrudan etkiledi.

Emniyette ifade veriyor

Emniyet güçlerinin İstanbul ve İzmir merkezli gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda adresinde bulunamayan Müge Sözen Küçük’ün, yurt dışına çıktığı ihtimali üzerinde duruluyordu. Fakat edinilen son bilgilere göre İzmirli menajerin şu an Türkiye'de olduğu ve soruşturma kapsamında emniyette ifade verdiği öğrenildi.