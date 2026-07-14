Son Mühür- Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve tarihi noktalarından Havra Sokağı esnafı, son dönemde üst üste gelen sorunlar ve ekonomik durgunluk sebebiyle dertli. Son Mühür ekibi olarak tarihi çarşıya indik ve esnafa mikrofon uzattık. Aldığımız yanıtlar, tarihi çarşıda işlerin hiç de yolunda gitmediğini bir kez daha ortaya koydu.

Otopark kapanınca işler yüzde 60 düştü

Havra Sokağı’nın emekçi esnafının en büyük ortak yarası, yaklaşık 5 ila 6 ay önce kapatılan katlı otopark oldu. Otoparkın kapatılmasıyla müşterinin çarşıya ulaşımının zorlaştığını savunan esnaf, şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda işler zaten düşüşteydi. Ancak son 5-6 ay önce katlı otoparkın kapatılması, Kemeraltı esnafının işlerini yüzde 50 ila 60 oranında düşürdü. Bu yaz, bu kararın yıkıcı etkisini çok daha güçlü bir şekilde hissediyoruz. İzmir’in en eski gıda çarşısı ve tarihi Havra Sokağı normalde cıvıl cıvıl olurdu ama bu yaz güzel bir rağbet göremedik"

"Bir afet olmuş gibi düşüş var"

Yaşanan durgunluğu doğal bir afete benzeten bir başka esnaf ise içinde bulundukları çaresizliği şu sözlerle özetledi:

"İşlerimizde öyle bir düşüş var ki, dükkanların açık kalması mucize. Sanki buralarda büyük bir afet yaşanmış gibi bir sessizlik var. Tabii bu genel olarak yazın getirdiği bir durgunluk da olabilir. Önümüzdeki bir-iki ay içinde işlerin biraz toparlanmasını umutla bekliyoruz."

Altyapıda iki farklı Kemeraltı: "Su baskını bitti" diyen de var, "lağım taşıyor" diyen de

Kemeraltı’nın kronikleşen altyapı sorunu hakkında sorduğumuz sorular ise çarşıda iki farklı tablonun olduğunu ortaya çıkardı. Kanalizasyon çalışmalarından memnun olan bir esnaf, "Kanalizasyon sistemlerine yapılanlar çok güzel oldu. Artık yağmurlarda su birikintisi olmuyor, dükkanları su basmıyor. Alttan ziyade bizim üstle, yani brandalarla sıkıntımız var" diyerek yapılan çalışmaları takdir etti.

Buna karşın, altyapının hala yetersiz olduğunu savunan diğer esnaf ise “Kışın azıcık bir yağmur yağdığı zaman burası hemen dolup taşıyor. Tabiri caizse lağım taşıyor, sokaklardan fareler çıkıyor. İnsanlar doğal olarak bu pislikten rahatsız oluyor, esnaf perişan oluyor. İnsanlar gelmeyince de işler tamamen kilitleniyor. Acilen tekrardan düzgün bir altyapı çalışması yapılması lazım” diye konuştu.

Branda ile olmaz, tarihi çarşıya yakışır çatı şart

Tarihi çarşıyı değiştirecek öneriler sunan esnaf, özellikle dükkanların üzerini kapatan derme çatma brandalardan şikayetçi. Çarşının cazibesinin artırılması gerektiğini söyleyen bir esnaf, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Çarşının daha çok albenisi olması için üst yapıyı tamamen yenilerdim. Bu iş öyle brandayla, bez örtülerle olmaz. Yağmur yağdığı zaman burayı tarihi bir 'Kapalı Çarşı' gibi güzelce kapatmak lazım. Müşteriyi hem güneşten hem yağmurdan koruyacak modern bir sistem ilk yapılması gereken şey olmalı."

Sektörlerin sezon savaşı: Gelinlikçiler yazı, balıkçılar kışı bekliyor

Kemeraltı’nın kendi içinde farklı bir ekosistemi olduğunu belirten esnaflar, hareketliliğin sektöre göre değiştiğini söylüyor. Deniz ve gıda kokulu sokakların kışın daha hareketli olduğunu belirten bir esnaf, "Her yerin bir sezonu var. Kemeraltı’nın sezonu da kimine göre yazlık kimine göre kışlık. Mesela biz balıkçıyız, bizim sezonumuz kışın; eylülden nisan ayına kadar sürer. Gelinlikçiler ve abiyeciler ise en çok yazın iş yapar. Ama ne olursa olsun, bu tarihi çarşının her zaman hak ettiği kalabalığa kavuşması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.