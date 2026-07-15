Son Mühür- İzmir’de haftanın ortasına gelinirken su kesintisi çilesi hız kesmeden devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Çarşamba günü kent genelinde arıza, bakım ve müteahhit çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak bölgeleri tek tek duyurdu. Günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak kesintiler Foça, Konak ve Urla’daki birçok mahalleyi etkileyecek.

İşte 15 Temmuz günü İzmir'de mahalle mahalle su kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri:

Foça’da ana boru arızası

Foça ilçesinde ana boru arızaları nedeniyle sabah saatlerinde iki ayrı kesinti yaşanacak:

Cumhuriyet Mahallesi: Saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti planlanıyor.

Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri: Saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2.5 saat boyunca sular akmayacak.

Konak’ta geniş çaplı kesinti: Hem arıza hem çalışma var

Konak ilçesi, bugün hem müteahhit çalışmaları hem de ana boru arızaları nedeniyle en çok etkilenen bölge konumunda:

Boğaziçi, Cengiz Topel, Emir Sultan, Güney ve Huzur Mahalleleri: Boğaziçi Caddesi No:14 adresindeki müteahhit çalışması nedeniyle saat 10:36 ile 12:36 arasında (yaklaşık 2 saat) kesinti yapılacak.

Halkapınar, Mersinli ve Yenişehir Mahalleleri: 1249 Sokak No:16 adresindeki müteahhit çalışması sebebiyle saat 10:22 ile 12:22 arasında (yaklaşık 2 saat) su verilemeyecek.

Atilla ve Güneşli Mahalleleri: Eşrefpaşa Caddesi No:380 adresindeki ana boru arızası nedeniyle saat 10:18 ile 11:18 arasında (yaklaşık 1 saat) kesinti yaşanacak. Bu kesintiden Bahçelievler Mahallesi de etkilenecek.

Göztepe ve Güzelyalı Mahalleleri: 57 Sokak içindeki ana boru vana arızası nedeniyle saat 09:56 ile 11:57 arasında (yaklaşık 2 saat) sular kesilecek.

Akdeniz ve Alsancak Mahalleleri: Halit Ziya Bulvarı No:42 adresindeki ana boru arızası sebebiyle saat 09:18 ile 11:18 arasında (yaklaşık 2 saat) kesinti uygulanacak.

Urla’da 4 saatlik kesinti

Urla ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle uzun süreli bir kesinti yaşanacak:

İçmeler Mahallesi: Ana boru hattı tamiratı nedeniyle saat 09:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat boyunca bölgeye su verilemeyecek.