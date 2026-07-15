Son Mühür / Osman Günden İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha katılımcı, adil ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışıyla sürdürdüğü Odak İzmir Projesi kapsamında mahalle buluşmalarına devam ediyor. Yurttaşların kendi mahallelerinde söz sahibi olmalarını ve kentin geleceğine katkı sunmalarını amaçlayan Aktif Yurttaşlık ve Katılımcılık Programı kapsamındaki yeni toplantı, Konak ilçesinde düzenlenecek. Karabağlar’ın Refet Bele, Bornova’nın Meriç ve Bayraklı’nın Gümüşpala mahallelerinde yapılan ilk çalışmaların ardından, sıradaki etkinlik 17 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Yerel yönetimde aktif yurttaşlık ve diyalog ortamı

"Çünkü Kent Seninse, Söz De Senin" ve "Mahallende Söz Sahibi Olmaya Hazır Mısın?" sloganlarıyla yürütülen bu çalışma sayesinde İzmirlilerin yerel karar alma süreçlerine doğrudan katılımı hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen buluşmalarda, mahalle sakinlerinin kendi deneyimleri ve gözlemleri merkeze alınarak ortak bir diyalog zemini oluşturuluyor. Bu buluşmalarla kent genelinde daha adil, eşit ve kapsayıcı bir yaşam alanının birlikte inşa edilmesi amaçlanıyor.