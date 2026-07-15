Menemen FK, yeni teknik direktörü Tolga Doğantez’in gelişiyle birlikte transfer sezonunu hızlı açtı. Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu genç yetenek Efe Taylan Altunkara’yı bonservisiyle birlikte renklerine bağladı.

Satın alma opsiyonu devreye girdi

Geçtiğimiz sezon Manisa FK’dan kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara, sergilediği performansla teknik heyetin ve yönetimin gözüne girmeyi başarmıştı.

Menemen FK yönetimi, genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu geciktirmeden kullandı. Yapılan görüşmelerin ardından Efe Taylan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Transferin resmiyet kazanmasının ardından İzmir ekibi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncuya duyulan güven dile getirilerek, "Efe Taylan Altunkara'ya şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun dikkat çeken istatistikleri

Genç yaşına rağmen geçtiğimiz sezon takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Efe Taylan, sahaya çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Hem skora verdiği katkı hem de sağ kanattaki dinamizmiyle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Menemen FK'nın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olacak.