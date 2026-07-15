Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir'in köklü spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Kulüpler, yayımladıkları mesajlarda demokrasi, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

“Göztepe’den demokrasi vurgusu”

Göztepe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir. "Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet'tir. Mustafa Kemal Atatürk"

Altay ve Menemen FK'dan 15 Temmuz paylaşımı

Altay Spor Kulübü de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, mesajında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Menemen FK resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız ve demokrasi yolunda, millet iradesini hiçe sayan hain darbe girişimine karşı canları pahasına mücadele eden tüm kahraman gazilerimizi minnet, aziz şehitlerimizi rahmet ile anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Altınordu’dan anlamlı mesaj

Altınordu FK da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kulübün paylaşımında şu ifadelere yer verildi: