Son Mühür- Muharrem ayında kazanlar kaynadı, aşureler kepçe kepçe dağıtıldı. Konak Belediyesi, Muharrem ayının getirdiği paylaşma ve dayanışma ruhunu bu yıl da ilçenin dört bir yanına taşıdı. Temmuz ayına girildiği andan itibaren bu yana kentin 5 farklı noktasında yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu. Bu ikramlara katılan vatandaşlar anlamlı geleneği yaşatmaya devam eden Konak Belediyesi’ne ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Son durak Tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu

Aşure ikramı ilk olarak Belediye Hizmet Binası önünde başladı. Ardından Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı, Gültepe Parkı ve Hatay Pazaryeri ile devam eden aşure ikramlarının son adresi Tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu. Salepçioğlu İş Hanı önünde kurulan kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu,

“Muharrem ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini simgeleyen aşure ikramlarımızın sonuncusunu Kemeraltı’nda gerçekleştirdik. Aşure lokmamızı komşularımızla paylaşmanın ve bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Konak’ımızda birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, bu anlamlı buluşmalarda bizlerle birlikte olan tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz” dedi.