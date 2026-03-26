Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi’nde, geçmişte çıkan yangınların izlerini silmek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonda, zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için geniş çaplı bir fidan dikimi yapıldı.

2 bini aşkın fidan toprakla buluştu

Etkinlikte, bölgenin doğal yapısına uygun olan kızılçam fidanları tercih edildi.

Toplamda 2 binden fazla fidanın toprakla buluşturulduğu çalışmada, her bir fidanın gelecekte güçlü bir ormana dönüşmesi hedefleniyor. Dikim sonrası fidanlara can suyu verilerek büyüme sürecinin ilk adımı atıldı.

Yüzlerce kişi doğa için bir araya geldi

Organizasyona ilçe protokolü, orman ekipleri, gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle 400’ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından dikkat çekti. Öğrenciler, kendi elleriyle diktikleri fidanlarla doğaya katkı sundu.

Hem dikim hem eğitim

Fidan dikiminin yanı sıra katılımcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

Orman muhafaza ekipleri, yangınların önlenmesi ve doğanın korunması konusunda farkındalık eğitimi verdi. Böylece etkinlik, yalnızca ağaçlandırma değil aynı zamanda bilinçlendirme açısından da önemli bir adım oldu.

Geleceğe yeşil miras

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilerek çevreye duyarlılık teşvik edildi.

Yetkililer, başlatılan bu ağaçlandırma seferberliğiyle yangının izlerinin kısa sürede silinmesinin ve bölgenin yeniden eski yeşil görünümüne kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

Doğanın yeniden doğuşu

Milas’ta gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, doğaya verilen zararın yine insan eliyle telafi edilebileceğini gösterdi.

Dikilen her fidan, sadece bir ağaç değil; aynı zamanda geleceğe bırakılan yeşil bir miras olarak görülüyor.