Muğla’nın turizm dünyasındaki kalbi Bodrum, bugün öğle saatlerinde Yalıkavak Marina’dan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, marinada demirli bulunan lüks bir teknede, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından tekneden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Tatilcilerin ve çevre sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda, gökyüzünü yoğun bir siyah duman tabakası kapladı.

Rüzgarın etkisiyle yangın diğer teknelere sıçradı

Yalıkavak’ta etkili olan sert rüzgar, alevlerin yayılmasına zemin hazırlayarak facianın boyutunu artırdı. İlk teknede başlayan yangın, rüzgarın yönüyle birlikte bitişikteki diğer teknelere sirayet etti. Birbiri ardına alev alan lüks yatlar, kısa sürede adeta birer ateş topuna dönüştü. İlk belirlemelere göre boyları ortalama 20 metreyi bulan toplamda 5 adet tekne, alevler içerisinde kalarak ağır hasar aldı. Marina çalışanları ve tekne sahipleri, yangının daha fazla yayılmasını önlemek adına büyük bir çaba sarf etti.

Karadan ve denizden dev operasyon başlatıldı

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölge adeta ekiplerin akınına uğradı. Yangına müdahale için çok yönlü bir operasyon başlatıldı. Karadan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken; denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı botlar yangına su toplarıyla müdahale etmeye başladı. Deniz ekiplerinin yoğun su takviyesiyle alevlerin çevredeki diğer yatlara sıçraması engellenmeye çalışılırken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağlayarak marinadaki kalabalığı güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

Söndürme çalışmaları güçlükle devam ediyor

Ekiplerin alevlerle olan mücadelesi aralıksız sürerken, zaman zaman şiddetini artıran rüzgar söndürme faaliyetlerini oldukça güçleştiriyor. Yaklaşık 20 metrelik dev teknelerin iç kısımlarında devam eden yanmalar, kontrol altına alınma sürecini uzatıyor. Soğutma ve söndürme işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü bölgede, olası bir can kaybının yaşanmaması için 112 Acil Sağlık ekipleri de teyakkuz halinde bekletiliyor. Yangının kesin çıkış nedeni, itfaiye ve emniyet birimlerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

