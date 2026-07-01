İzmir Çeşme'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde düzenlenen ortak operasyon sonucunda 18 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bulunan insansız hava aracının belirlemesiyle start verilen operasyona sahil güvenlik ve jandarma ekipleri birlikte katılım gösterdi.

İHA'nın tespiti ekipleri teyakkuza geçirdi!

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA), Çeşme ilçesinde kara üzerinde hareket halinde olan bir grup düzensiz göçmeni belirledi.

Bunun ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli intikal etti.

Babür Koyu'nda ortak operasyon gerçekleştirildi!

Ekipler tarafından Çeşme'nin Babür Koyu mevkisinde düzenlenen ortak operasyon neticesinde 18 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi.

İşlemler başlatıldı!

Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik tespit ve idari işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından devam ettirildiği ifade edildi. İşlemlerin noktalanmasının ardından göçmenlerin ilgili göç idaresi birimlerine teslim edilmesi beklenmekte.

