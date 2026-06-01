Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin MHP’li Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, yerel seçimlerden bu yana geçen süreci ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün son verilerini değerlendirdiği sert bir açıklama yayımladı. Altınkeser, İzmir halkına verilen indirim sözlerinin aksine, kentin su faturalarında zirveye oynadığını ve altyapı yatırımlarının geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir düşüş yaşadığını savundu.

''Hedeflerin gerisinde kalındı...''

İZSU’nun performans göstergelerini kalem kalem açıklayan Altınkeser, kurumun 2025 yılı hedeflerinin çok gerisinde kaldığını ifade etti. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı imalatlarında 2024 yılına oranla büyük bir gerileme yaşandığını belirten Altınkeser, özellikle İzmir Körfezi’ndeki temizlik çalışmalarının da sınıfta kaldığını vurguladı. Yıllık 1 milyon metreküp olarak hedeflenen tarama miktarının yarı yarıya azaldığına dikkat çeken MHP’li vekil, belediye yönetiminin stratejik projelerde başarısız olduğunu dile getirdi.

''Buca'da yatırım durdu...''

İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca özelinde de veriler paylaşan Altınkeser, ilçede bir yıl boyunca yapılan imalatların sembolik rakamlarda kaldığını savundu. Şirinyer Parkı’nda bulunan ve ilçenin gelecekteki su rezervi olarak görülen su kuyularının imha edilmesine belediyenin seyirci kaldığını iddia eden Altınkeser, gelirinin büyük kısmını fahiş fiyatlı su satışından elde eden İZSU’nun, bu kaynağı yatırıma dönüştüremediğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in, Cemil Tugay'ın bir programda söylediklerini de eklediği paylaşımı şu şekilde:

İZSU GERÇEKLERİ

Söz vermek kolaydır, Sözünü tutmak zordur !

Chp'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken, katıldığı bir çok programda; "2 sene içinde İzmir'in su fiyatı büyükşehirler arasında en uygunu olacak" diye söz veren Cemil Tugay sözünü tutmadı...

Göreve başlamasının üzerinden iki sene iki ay geçen Cemil Tugay'ın yönettiği İzmir büyükşehir belediyesi, 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle, Büyükşehirler arasında, Tekirdağ, Balıkesir ve Muğla'dan sonra en pahalı su kullanan 4. Büyükşehir...

İzmir'de su tüketiminin ortalama 8-9 metreküp olduğu düşünüldüğünde, 0-10 m3 aralığındaki su tüketimi için m3 başına 60 TL ödeyen İzmir halkı en pahalı su faturası ödeyen şehirler arasında en üst sıralarda yerini almaktadır.

Gelir Gerçekleşmeleri

2025 yılı itibariyle 25.7 milyar TL gelir elde eden İZSU'nun, gelirindeki en büyük pay 20.2 milyar TL ile "Su Satış Gelirleri".

Yani yıllardır en pahalı suyu satan İZSU en büyük geliri İzmir'li vatandaşlarımızın cebinden elde etmektedir!

Performans Göstergeleri

- 2024 yılında 506 km yeni içme suyu imalatı yapan İZSU 2025 yılında sadece 260 km içme suyu imalatı yapabilmiştir.

- 2025 yılı için 126 km "Yeni Atık Su İmalatı" hedefleyen İZSU, 30 ilçede sadece 62 km yeni atık su imalatı yapabilmiştir.

- İzmir'in en büyük sorunlarından olan yağmur suyu taşkınlarını önlemek için İZSU 30 ilçede sadece 35.7 km yağmur suyu imalatı yapılmıştır.

- Cemil Tugay seçim vaatlerinden olan olan Körfezi temizleme konusunda da sınıfta kalmıştır. Körfez'de Su Sirkülasyonunu sağlamak için Yapılan Tarama Miktarı için yıllık 1 milyon metreküp hedeflenirken, bu rakam 534 bin metreküpte kalarak, Körfez temizliğinde hedeflerin ve sözlerin çok gerisinde kalınmıştır.

İzmir'in en büyük ilçesi Buca'da 1 yılda sadece 1 km. yeni içme suyu, 1 km. yeni yağmur suyu ve 3 km. yeni atık su hattı imalatı yapabilen İZSU; Şirinyer parkında bulunan ve Buca'nın gelecekteki su rezervi olan 3 adet su kuyusuna ve koruma alanına sahip çıkamayarak, bu kuyuların imha edilmesine göz yummuştur

Sonuç olarak;

İçme suyu, yağmur suyu ve atık su imalatlarında hedeflerinin çok gerisinde kalan İZSU, Körfezi temizleme konusunda da kayda değer bir başarı gösterememiştir.

İzmir halkına verdiği sözleri tutmayan Cemil Tugay ile hedeflerinin çok gerisinde kalan gereksiz taşeron işçi çalıştıran ve gelirinin %78.5'ini fahiş fiyatla sattığı sudan elde eden ve bunu başarı(!) sayan İZSU genel müdürünün başarısızlıkları ortadadır...