ASUS ROG Xbox Ally X20, serinin önceki modellerinde eleştirilen LCD ekranı bir kenara bırakıp çok daha büyük bir OLED panelle geliyor. Cihaz; yenilenen kontrolcü mekanizmaları, gelişmiş soğutma çözümü ve retro tasarımıyla taşınabilir oyun deneyimini başka bir seviyeye taşıyor.

ASUS ROG Xbox Ally X20 ekran özellikleri neler?

Mühendisler, kullanıcıların ısrarla istediği OLED geçişini sonunda yaptı. 7,4 inçlik Nebula HDR panel Full HD çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync Premium Pro desteği sunuyor. 1400 nit tepe parlaklığı sayesinde HDR yapımlarda kontrast farkı belirgin biçimde hissediliyor. Ekranı Corning Gorilla Glass Victus koruyor, üzerine eklenen DXC kaplama ise yansımaları yüzde 65 oranında azaltıyor. OLED panelin ısıya hassasiyeti düşünülerek tamamen yeni bir iç soğutma mimarisi de geliştirildi.

ASUS ROG Xbox Ally X20 kontrolcüde neler değişti?

En dikkat çeken yenilik analog çubuklarda. Cihaz, Hall Effect sensörlerinden daha hassas ve dayanıklı olan TMR joystick teknolojisini kullanıyor; bu sayede ölü bölgeler yüzde 3 seviyesine kadar iniyor. Klasik Xbox tasarımından ilham alan D-Pad ise standart kullanımda 4 yönlü çalışıyor, 90 derece döndürüldüğünde dövüş oyunları için 8 yönlü moda geçiyor. Tuşların altındaki metal kubbe yapısı da basma hissini daha tatmin edici kılıyor.

ASUS ROG Xbox Ally X20 performansı ve donanımı nasıl?

Konsolun kalbinde NPU destekli AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisi yer alıyor. Buna 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD eşlik ediyor. Standart Micro SD yuvası yerini çok daha hızlı Micro SD Express'e bırakıyor, böylece oyun yükleme süreleri kısalıyor. Cihaz 80 Wh bataryasını koruyor ve Thunderbolt destekli USB 4 bağlantısıyla geniş bir aksesuar dünyasına kapı aralıyor.