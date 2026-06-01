Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın hayata geçirdiği "Güzel İzmir Hareketi", Buca’nın Yenigün Mahallesi’nde yerel halkla bir araya geldi.

Kentin her noktasında vatandaşın ihtiyaçlarını merkeze koyan bu çalışma, Buca’da daha yaşanabilir, güvenli ve yeşil alanlar oluşturmak amacıyla bir adım daha attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Saha Ekibi ve Güzel İzmir Hareketi üyeleri, iki gün boyunca mahalle sakinleriyle bizzat iletişim kurarak süreci başlattı.

Ali Kuşçu İlkokulu, Şehit Selim Topal Ortaokulu ve belirlenen bir proje alanını kapsayan bu süreçte vatandaşların günlük hayata dair beklentileri, oyun, spor alanı ihtiyaçları ve beklentileri bir bir not edildi.

"Çocuklarımıza çevreyle ilgili bilincin artırılması için de bilgi veriyoruz"

Projenin en dikkat çeken yönü, yalnızca yetişkinlerin değil çocukların da tasarımın bir parçası haline getirilmesi.

Saha çalışmaları sırasında hem öğrencilere hem de ailelere sorular yöneltilerek, mahallenin eksiklikleri belirlendi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, insanların yalnızca bir parktan ziyade, sosyal etkileşimi artıran ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlara duydukları ihtiyaç öne çıktı.

Konuyla ilgili detaylardan bahseden Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, yapılan çalışmaları, "Katılımcı tasarım anlayışıyla Güzel İzmir Hareketi’nde çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz.

Burada ilkokulumuz, ortaokulumuz ve proje alanımız olmak üzere üç alanda anket çalışması gerçekleştirdik. Çocuklar, velilerimiz ve yetişkinlerimiz olmak üzere üç farklı anket hazırladık.

Hem ilçe hem Büyükşehir Belediyemizin çocuk parkları var ancak daha üst yaş gruplarının, özellikle 7 yaş üzerinin de enerjilerini atabileceği, oyun, spor ve etkinlik yapabileceği bir alan tasarlamayı düşünüyoruz.

Bu anlamda da onlara, ‘Siz bu alanda ne olmasını istersiniz?’ diye sorduk. Görüşlerini topladık. İlgi güzeldi. Ayrıca bilim otobüsümüzü de getirdik.

Çocuklarımız ondan da faydalandı. Çocuklarımıza çevreyle ilgili bilincin artırılması için de bilgi veriyoruz" diyerek anlattı.

Sekiz farklı başlıkta dönüşüm

"İzmir’i Birlikte Güzelleştirelim" anlayışıyla Cemil Tugay tarafından başlatılan bu hareket, şehrin kentsel yaşam kalitesini yukarı taşımayı hedefleniyor. Yapılan çalışmaların temeli, 8 ana tematik eylem üzerine kurulu.

Bu eylemler arasında kentsel buluşma noktaları, hareketlenen sokaklar, davetkar parklar, yeni nesil pazar yerleri, sosyal mekanlar ve güvenli okul çevreleri gibi başlıklar yer alıyor.

