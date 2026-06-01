Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, haziran ayında ardı ardına hayatını kaybeden Türk edebiyatının iki büyük ismi Nazım Hikmet ve Ahmed Arif için özel bir anma programı hazırladı. Kentte iki gün boyunca sürecek etkinlikler, tiyatro sanatçılarını, şairleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek. 2 ve 3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek programlarla, usta şairlerin dizeleri İzmir sokaklarında yankılanacak.

Sanathane sahneleri Ahmed Arif şiirleriyle açılıyor

Anma etkinliklerinin ilk durağı usta şair Ahmed Arif olacak. Konak Belediyesi, vefatının 35’inci yılı anısına 2 Haziran Salı akşamı saat 20.30'da "Leylim... Ahmed Arif" isimli bir program gerçekleştirecek.

Basmane’de bulunan Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki gecede, usta şairin hafızalara kazınan şiirleri okunacak. Özgür Zeybek ve Celal Güzelses’in anlatımı ve şiir performanslarıyla sahne alacağı etkinlikte, Ozan Ünal da şarkılarıyla usta şairin anısını yaşatacak.

Kültürpark'taki heykel önünde geleneksel buluşma

Memleket şairi Nazım Hikmet Ran ise aramızdan ayrılışının 63’üncü yılında iki farklı etkinlikle anılacak. İlk tören, 3 Haziran Çarşamba günü saat 18.30’da Kültürpark’taki Nazım Hikmet heykeli önünde başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir 68’liler Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği bu buluşmaya PEN, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve BESAM gibi sanat kuruluşları da destek verecek.

"Taranta Babu’ya Mektuplar" tiyatro sahnesinde

Kültürpark'taki anmanın hemen ardından etkinlikler yeniden Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’ne taşınacak. Nazım Hikmet’in ikonik eseri ‘’Taranta Babu’ya Mektuplar’’ destanından yola çıkılarak hazırlanan “Aşkın Vatanı Yoktur” adlı tiyatro oyunu saat 21.00’de izleyiciyle buluşacak. Özgür Tiyatro tarafından hazırlanan oyunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu Özgür Başkaya üstleniyor.

İzmirlilerin ücretsiz katılabileceği etkinliklerin takvimi ve adres bilgileri netleşti:

2 Haziran Salı (20.30): “Leylim... Ahmed Arif” / Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi (Basmane)

3 Haziran Çarşamba (18.30): Nazım Hikmet Töreni / Kültürpark Nazım Hikmet Heykeli Önü



3 Haziran Çarşamba (21.00): “Aşkın Vatanı Yoktur” Temsili / Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi (Basmane)