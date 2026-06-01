Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir merkezli 6 ilde yürütülen şafak operasyonu, Buca Belediyesi’nde sadece siyasi bir şok yaratmakla kalmadı; belediyenin idari ve mali işleyişini de tamamen kilitledi. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç’ın da bulunduğu 53 kişinin gözaltına alınması, belediyeyi imza yetkisi krizinin eşiğine getirdi.

SDS ödemeleri askıya alındı

Operasyonun vurduğu ilk alan, belediye memurlarının merakla beklediği Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ödemeleri oldu. Sendikalarla daha önce varılan uzlaşma doğrultusunda, memurların birikmiş alacaklarının son ödemesi bayramdan sonra bugün ödenmesi planlanıyordu. Ancak bugün yapılması beklenen ödemeler, operasyonun ardından yaşanan idari kriz nedeniyle tamamen askıya alındı.

Mali hizmetler müdürü izin uzattı iddiası, işlemler durdu

Belediyede işlemlerin durma noktasına gelmesinin arkasında tam bir yetkili krizi yatıyor. Soruşturma kapsamında imzaya yetkili kritik isimlerin gözaltında bulunması ve bu süreçte Mali Hizmetler Müdürü'nün de yıllık iznini uzatacağı iddia edildi bu durumla birlikte ve memurların da gözaltına alınmasından dolayı belediyede resmi evraklara ve mali işlemlere imza atacak kimse kalmadı. Bu durum, toplamda yaklaşık 300 bin lirayı bulan memur alacaklarının ödenmesini belirsiz bir tarihe erteletti.

Süreç tamamen kilitlendi

Yasal bir hak olan SDS ödemelerinin ve birikmiş tutarların askıya alınması, belediye personeli arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Haziran ayına kadar tüm ödemelerin tamamlanması hedeflense de, belediyedeki imza yetkisi krizi aşılana ve muhatap bulunana kadar çalışanların bekleyişi süreceği ifade edildi.