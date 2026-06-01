Son Mühür- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki başkan Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe eski Başkanı Çağdaş Kaya, çok sayıda belediye bürokratı ve iş insanı hakkında gözaltı kararı verilmesinin yankıları sürüyor.

CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, selefi Çağdaş Kaya'nın da içinde olduğu 62 gözaltı kararı bulunan operasyona tepki gösterdi.

Kaygıyla takip ediyoruz...



''Bugün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonla, Buca Belediye Başkanımız Sayın Görkem Duman ve çok sayıda Belediye çalışanımızın gözaltına alınmasını büyük bir kaygı ve dikkatle takip ediyoruz'' diyen Bulut,

''Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, yoksulluk ve derinleşen toplumsal sorunlar karşısında çözüm üretmesi gereken iktidarın, yine halkın olaylara seçilmiş belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri hedef alan görüntülerle gündeme gelmesi, kamuoyunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır'' sözleriyle yaşadıkları endişeye dikkat çekti.

CHP Buca ilçe başkanlığı adına yapılan yazılı açıklamada,

''Elbette hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ancak hukuk; adalet üretmek için vardır, siyasi baskı aracı olarak kullanılmak için değil.

Bugün yaşananlar, toplumun geniş kesimlerinde adalet duygusunu zedeleyen yeni bir tablo ortaya çıkarmıştır.

Adalet duygusu zedelendi...



Çünkü hakkında işlem yapılan kişiler, çağrıldıkları takdirde gidip ifade verebilecek konumdayken, sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmaları; özellikle de halkın iradesiyle seçilmiş kişilere yönelik olması nedeniyle toplum vicdanını derinden yaralamaktadır.

Kamuoyunun cevabını beklediği önemli bir soru da şudur: Yargı, Türkiye’de herkese eşit mi işlemektedir? Vatandaşlarının, iktidar partisine mensup belediyeler hakkında gündeme gelen iddialarda aynı kararlılığı ve aynı hassasiyeti göremediğinde, doğal olarak adalet duygusu zedelenmektedir.

Demokrasinin gereği budur...



Adaletin temel şartı; siyasi görüşe, parti kimliğine veya makama göre değil, onlara eşit uygulanmasıdır. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygı göstermek, demokrasinin en temel gereğidir.

Seçilmiş yöneticilerin görevlerini yapamaz hale getirilmesi, yalnızca kişilere değil, onlara oy veren milyonlarca yurttaşın iradesine yönelik bir müdahale olarak algılanmaktadır.

Bizler hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Adalet; siyasi hesaplarla değil, evrensel hukuk ilkeleriyle işletilmelidir. Hiç kimse yargılanamaz değildir. Ancak hiç kimse de siyasi tartışmaların gölgesinde peşinen suçlu ilan edilemez.

Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Halkın iradesi susturulamaz'' ifadelerine yer verildi.

