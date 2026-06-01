Son Mühür- İzmir'de bugün hareketli saatler yaşanıyor. Buca Belediyesi’ne şafak vakti düzenlenen operasyon gündemde. Belediye başkanı, eski başkanlar, meclis üyeleri ve bürokratların gözaltına alındığı "sistemli rüşvet ve sahte evrak" soruşturması Operasyonun yankıları sürerken, AK Parti cephesinden çok sert bir çıkış geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yaşananları "25 yıllık CHP belediyeciliğinin özeti" olarak nitelendirdi.

Haber merkezimize ulaşan bilgilere ve operasyonun perde arkasına göre, Buca’daki süreç aslında göründüğünden çok daha derin bir yapıya işaret ediyor.

"Rüşvet kasası"

Emniyet birimleri, Şubat 2026’da İmar ve Ruhsat müdürlüklerine yaptıkları ilk baskının ardından düğmeye bastı. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ise adeta bir deprem etkisi yarattı. Mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil çok sayıda kritik isim gözaltında.

Soruşturmanın odağında ise imara aykırı binalara rüşvet karşılığında sahte evrak düzenlenmesi yer alıyor. Polis, bu işin münferit bir suistimal olmadığını, teknik personelden belediye başkanına uzanan sistemli bir ağ kurulduğunu değerlendiriyor.

Dosyadaki en çarpıcı iddia ise eski ilçe başkanının sekreteri Sevgi Kazan Kaya’nın, rüşvet çarkından elde edilen kayıt dışı paraları yöneten "kasa" konumunda olması. Meclis imar komisyonu üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının da adının karıştığı bu organizasyon, İzmir kamuoyunda infial yarattı.

"İzmir’in gündemi hizmet değil skandallar oldu"

Operasyonun ardından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP yerel yönetim modeline ağır eleştiriler yöneltti. İzmir’in sürekli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kırkpınar, kentin enerjisinin doğru yere harcanmadığını savundu.

"Kooperatif soruşturmasının ardından İzmir bu ikinci büyük skandalla sarsılıyor" diyen Kırkpınar, tablonun sadece İzmir ile sınırlı kalmadığını iddia etti. İstanbul, Antalya ve Uşak gibi CHP’li belediyelerde de benzer süreçlerin yaşandığını öne süren Kırkpınar, Buca’da ortaya çıkan iddiaların toplum vicdanını derinden yaraladığını belirtti. Son sözü yargının söyleyeceğini hatırlatan milletvekili, yaşananların siyasi faturasını ise yerel yönetime kesti.

Emekçi maaş beklerken kamu kaynakları nereye gidiyor?

Kırkpınar, eleştirilerinde kentin kronikleşen sorunlarına da dikkat çekti. İzmir’in 25 yıldır aynı zihniyetle yönetildiğini ve her geçen gün geriye gittiğini iddia eden AK Partili vekil, belediyelerin mali batakta olduğunu vurguladı.

Belediye işçilerinin ve emekçilerinin aylardır maaş almakta zorlandığını hatırlatan Kırkpınar, bütçeler borç yükü altında ezilirken haksız kazanç iddialarının ayyuka çıkmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İzmir halkının yatırıma, ulaşıma ve altyapıya aç olduğunu söyleyen Kırkpınar, "Hemşerilerimiz bu karanlık tabloyu hak etmiyor. Kentimizin enerjisini polemiklerle ve adliye koridorlarında değil; eserle, yatırımlarla ve gerçek hizmetle anılacağı günleri hep birlikte inşa edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

