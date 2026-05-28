Uzun Kurban Bayramı tatili hem yerli hem de yabancı turiste yaradı. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişinin rotayı Kuzey Ege’ye çevirdi. Kuzey Ege’ye akın edin tatilciler, özellikle Ege’nin incisi İzmir bağlantılı yollarda büyük trafik yoğunluğuna yol açtı.

Tatilcilerin akın ettiği Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerine gidişlerde en büyük yükü İzmir yönlü akışlar çekti. Edremit ile İzmir arasındaki kara yolunda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, ulaşımın zaman zaman tamamen durma noktasına geldiği ifade edildi. Yaşanan bu büyük hareketlilik üzerine trafik ekipleri teyakkuza geçerek, İzmir güzergahındaki ana kavşaklarda denetimleri sıklaştırdı. Trafik ekipleri, olası kazaları önlemek adına tedbirleri en üst seviyeye çıkardı.

Tatilciler adeta akın etti

Bölgedeki yazlıklar ve konaklama tesisleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle tamamen dolduğu belirtilirken sahil şeritleri adeta insan seline teslim oldu.

Kumsallar, yürüyüş yolları ve deniz kenarındaki işletmelerde adeta adım atacak yer kalmadı. Yoğunluk, yerel esnafın yüzünü güldürüp bölge ekonomisine katkı sağlarken hareketliliğin bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.