İstanbul Sarıyer Ayazağa’da 29 Mart saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bağcılar’da 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay’ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup, pusu kuran 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. Ziyaretçilerin karşılık vermesiyle olay kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Murat Şaşmaz olay yerinde, İsmail Başboğa ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kaçtıkları an kamerada

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, polis pusu kuran grubun içinde yer aldığı belirlenen bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren grubun olay sonrası otomobille kaçtığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.