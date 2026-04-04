Olay, önceki gece Esenler Menderes Mahallesi 353. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre motosikletli kurye, bir adrese sipariş teslim etmek için aracını sokak üzerine park ederek binaya girdi. Kuryenin uzaklaşmasını fırsat bilen ve yaşları küçük olduğu görülen 6 kişilik grup ise kısa sürede motosikletin yanına gelerek çantayı açtı.

Şüpheliler aranıyor

Kısa süre sonra binadan çıkan kurye, çantasının açık olduğunu fark etti. Kontrol ettiğinde teslim edilmeyi bekleyen 3 bin 500 lira değerindeki yemek siparişleri ile taşınabilir şarj cihazının çalındığını gördü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kurye, hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Siparişleri çalınan kurye, bölgede benzer olayların sık yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.