Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İzmir'de gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Tatbikatı, geniş katılımla düzenlendi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) Bornova'daki Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen programda, afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yükseltilmesi için eğitimlerini noktalayan gençlere sertifikaları verildi.

Program çerçevesinde düzenlenen uygulamalı tatbikatta, orman ve ev yangını senaryoları üzerinde durularak katılımcılar olası afet durumlarında yapılması gereken müdahaleleri uygulamalı olarak deneyimleme şansını elde etti.

"Devletimizin ihtiyaç duyduğu her an göreve hazırız"

Programda açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, teşkilat olarak sadece akademik ve kültürel eğitim değil, toplumsal sorumluluk bilincini barındıran bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Milli bir görevdir"

Ormanların korunmasının milli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Yıldırım, yeşil alanların gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

450 gence sertifika!

Programın kapanışında, Ege ve Marmara bölgelerinde AFAD tarafından orman yangınlarıyla mücadele eğitimi alan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi 450 gence sertifikaları takdim edildi.

Protokol üyelerinden de katılım!

Tatbikata MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile AFAD İzmir İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Müdür Vekili Demirkan Sarıkaya da katılım gösterdi.