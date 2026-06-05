Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Haziran tarihli hava tahmin raporuna göre, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi’nde İstanbul dışında kalan illerle birlikte Ege’de Muğla hariç birçok noktada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların ayrıca Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresi, İç Anadolu’da Karaman dışındaki iller, Batı Karadeniz’de Zonguldak ve Bartın hariç bölgeler ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde de yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.

İzmir hava durumu 5 Haziran 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, İzmir ve çevresinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Kent genelinde öğle saatleri ile birlikte betkisini göstermeye başlayan yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşama da sürmesi bekleniyor. Yetkililer, ani bastırabilecek yağışlar nedeniyle oluşabilecek lokal su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İzmir ilçelerinde hava durumu 5 Haziran 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Balçova: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Bayındır: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Bayraklı: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Bergama: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.

Bornova: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Buca: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Çeşme: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 29 derece olacak.

Çiğli: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Dikili: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.

Foça: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak.

Gaziemir: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Karabağlar: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak.

Karaburun: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Kınık: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Menderes: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Menemen: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Narlıdere: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Seferihisar: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak.

Selçuk: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak.

Tire: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Torbalı: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak.

Urla: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.