TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, kendi tesislerinde yaptığı ilk idmanla 2026-2027 döneminin hazırlıklarına resmen başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İzmir temsilcisinde ilk antrenmanın adresi kulüp tesisleri oldu. Sezonun ilk çalışmasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da yerinde izledi.

Tesisleri ziyaret ederek teknik heyet ve takıma yeni katılan futbolcularla bir araya gelen Başkan Acar, yeni dönem öncesinde takıma başarı dileklerinde bulundu.

Teknik kadro netleşti

Sarı-siyahlı ekipte yeni sezonda görev yapacak teknik heyet de kesinleşti. Takımın teknik direktörlük koltuğuna Namet Ateş getirilirken, Ateş'in yardımcılıklarını Murat Sözgelmez ve Erdal Karaman görev alacak.

Ekipte atletik performans antrenörü olarak Sinan Biçer, fitness antrenörü olarak Kaan Dağlı, kaleci antrenörü olarak Atila Uzuncan ve maç ile performans analiz antrenörü olarak Sinan Gökçe görev yapacak.

İki futbolcuyla yollar ayrıldı

Yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını da devam ettirirken Aliağa FK'da iki isimle yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, futbolculardan Alberk Koç ve Furkan Say ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, her iki oyuncuya da kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.