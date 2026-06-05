Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da bulunduğu şüphelilerin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. Şüpheliler daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Yeşilyurt Hizmet Binası’ndan çıkarılarak İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Buca Belediyesi operasyonu

Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Başkan Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, iştirak yöneticileri, çalışanlar ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu 53 kişi, 1 Haziran’da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale’de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin cezaevinde olduğu, yurt dışında bulunan 4 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldığı, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti. Soruşturmada gözaltı sayısı ise 2 Haziran’da 54’e yükselmişti.