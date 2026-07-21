Son Mühür- Haftanın daha ikinci iş gününde yine güne susuz başlayan İzmir’de, vatandaşların sabrı bir kez daha sınanıyor. Sabahın erken saatlerinde işe veya okula yetişmeye çalışan, güne temiz bir başlangıç yapmak isteyen İzmirliler, çeşmelerden gelen tıs sesiyle güne uyanmanın üzüntüsünü yaşıyor.
İZSU takvimi yayımladı!
Gün içinde saatlerce sürecek ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek bu arızaların listesi yine oldukça kabarık. İZSU tarafından paylaşılan 21 Temmuz 2026 tarihli İzmir su kesintisi takvimi ve detayları şu şekilde:
Aliağa
Etkilenen Mahalle: Siteler Mahallesi
Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:50 – 12:50 (Yaklaşık 4 saat)
Neden: Ana boru arızası
Bayraklı
Etkilenen Mahalleler: Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce Mahalleleri
Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:53 – 10:53 (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Müteahhit çalışması (2139 Sokak içi)
Bergama
Etkilenen Mahalle: İslamsaray Mahallesi
Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:30 – 11:30 (Yaklaşık 3 saat)
Neden: Şebeke bakım ve diğer altyapı çalışmaları
Foça
Etkilenen Mahalleler: Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri
Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:00 – 10:00 (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana boru arızası