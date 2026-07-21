Son Mühür- Haftanın daha ikinci iş gününde yine güne susuz başlayan İzmir’de, vatandaşların sabrı bir kez daha sınanıyor. Sabahın erken saatlerinde işe veya okula yetişmeye çalışan, güne temiz bir başlangıç yapmak isteyen İzmirliler, çeşmelerden gelen tıs sesiyle güne uyanmanın üzüntüsünü yaşıyor.

İZSU takvimi yayımladı!

Gün içinde saatlerce sürecek ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek bu arızaların listesi yine oldukça kabarık. İZSU tarafından paylaşılan 21 Temmuz 2026 tarihli İzmir su kesintisi takvimi ve detayları şu şekilde:

Aliağa

Etkilenen Mahalle: Siteler Mahallesi

Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:50 – 12:50 (Yaklaşık 4 saat)

Neden: Ana boru arızası

Bayraklı

Etkilenen Mahalleler: Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce Mahalleleri

Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:53 – 10:53 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Müteahhit çalışması (2139 Sokak içi)

Bergama

Etkilenen Mahalle: İslamsaray Mahallesi

Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:30 – 11:30 (Yaklaşık 3 saat)

Neden: Şebeke bakım ve diğer altyapı çalışmaları

Foça

Etkilenen Mahalleler: Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri

Kesinti Süresi: 21.07.2026 / 08:00 – 10:00 (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası