Yük elleçlemesinde geçen seneye göre bir düşüş yaşanmasına rağmen Aliağa'nın net ton bazında Türkiye'nin lider limanı olmaya devam ettiğini ifade etti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’da konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2026 yılın ilk yarısının liman verilerini değerlendirdi.

“Düşüşe rağmen liderliğimiz devam ediyor”

Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek "2026 yılı Ocak–Haziran döneminde Aliağa limanlarında toplam 44 milyon 897 bin 2 ton net yük elleçlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,88 oranında sınırlı bir düşüş yaşansa da Aliağa net ton bazında Türkiye'nin lider limanı olmayı sürdürdü. Bu sonuç, Aliağa limanlarının ülkemiz deniz ticaretindeki stratejik konumunu ve güçlü operasyonel kapasitesini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

“Yüklemede ve boşaltmada ikinci sıaradayız”

Türkiye’nin lider limanı olmaya devam ettiğini belirtip "2026 yılı Ocak–Haziran döneminde Aliağa limanlarında gerçekleştirilen yükleme miktarı 17 milyon 13 bin 632 ton, boşaltma miktarı ise 26 milyon 591 bin 74 ton olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüklemede yüzde 6,06, boşaltmada ise yüzde 0,72 oranında düşüş yaşanmasına rağmen, Aliağa her iki kategoride de Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korudu." dedi.

"Gross ton ve gemi trafiğinde istikrarlı tablo."

Gross ton ve gemi trafiği verilerini değerlendiren Başkan Şimşek "2026 yılı Ocak–Haziran döneminde Aliağa limanlarında toplam 55 milyon 919 bin 75 ton gross yük elleçlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 oranında düşüş yaşanmasına rağmen Aliağa, gross ton bazında Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korudu. Aynı dönemde limanlarımıza toplam 2 bin 944 gemi uğrak yaptı. Geçen yılın aynı dönemine göre gemi trafiğinde yüzde 4,26 oranında azalış gerçekleşmesine rağmen, Aliağa bu alanda da Türkiye genelinde ikinci sıradaki konumunu sürdürdü." diye konuştu.

“Belirsizliklere rağmen beşinci sıradayız”

Konteyner trafiği hakkında yorum yapan Başkan Şimşek, "2026 yılının 6 aylık döneminde Aliağa limanlarında toplam 767 bin 126 TEU konteyner elleçlendi. Geçen yılın aynı döneminde 896 bin 786 TEU olarak kaydedilen konteyner elleçleme miktarında bu yıl yüzde 14,45 oranında azalış gerçekleşti. Küresel ticarette yaşanan belirsizlikler ve dönemsel dalgalanmaların etkilerine rağmen Aliağa, konteyner trafiğinde Türkiye genelinde beşinci sıradaki yerini korudu." dedi.

“Ekonemimize katkı sunmaya devam edeceğiz”

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, belirsizliklere rağmen Aliağa limanlarının önemini koruduğunu belirterek "Yılın ilk yarısına ilişkin veriler, küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara, bölgesel çatışmalara ve uluslararası deniz ticaretini etkileyen gelişmelere rağmen Aliağa'nın güçlü altyapısı, yüksek operasyonel kapasitesi ve rekabet gücüyle Türkiye deniz ticaretindeki stratejik konumunu koruduğunu göstermektedir. Kamu kurumlarımız, liman işletmelerimiz ve sektör paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü iş birliği sayesinde önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme anlayışıyla bölgemize ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.