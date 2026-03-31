Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir geneli için kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yağışın şiddeti ve zamanlaması

Uyarı raporuna göre, yağışların 1 Nisan 2024 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayarak il genelinde etkisini artıracağı öngörülüyor. Metrekareye 30 ile 60 kg arasında yağış düşmesi beklenirken, bu miktar meteorolojik sınıflandırmada "Kuvvetli Yağış" kategorisinde yer alıyor. Hava hareketliliğinin özellikle 16:00 ile ertesi gün sabah 05:00 saatleri arasında en üst seviyeye çıkacağı tahmin ediliyor.

Muhtemel riskler ve tehlikeler

Hava tahmin raporunda, yalnızca yağış değil, beraberinde gelebilecek birçok risk faktörüne de dikkat çekildi. Yayınlanan "Sarı" kodlu uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve kıyı kesimlerde yerel dolu yağışı gibi risklerin yüksek olduğu belirtildi. Ayrıca, yağış anında şiddetli rüzgar ve fırtınanın yanı sıra bölgeye toz taşınımıyla birlikte "çamur şeklinde yağış" görülebileceği de vurgulandı.

Ulaşımda aksamalara karşı uyarı

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının trafik akışını ve toplu taşıma hizmetlerini etkileyebileceği konusunda uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve yollarda su birikintileri nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları öneriliyor.

