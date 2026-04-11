Son Mühür / Osman Günden - Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, beraberindeki CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, ilçe teşkilatı mensupları ve meclis üyeleriyle birlikte Meslek Fabrikası önünde sürdürülen tarihi direnişin beşinci gününde nöbet görevini yerine getirdi. Mülkiyet hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tasarrufuna geçirilmeye çalışılan binadaki hak arayışı kararlılıkla sürüyor. Gece boyunca devam eden eyleme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İl Başkanı Çağatay Güç de katılarak dayanışma sergiledi.

“Sesimizi yükseltmeye devam”

Kentin hafızasında önemli bir yeri olan yapının korunması gerektiğini belirten Başkan Görkem Duman, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmirlilere miras bıraktığı bu tarihi yapının bir anda Vakıflar’a devredilmesi kabul edilemez. Burada yüz binlerce vatandaşımız, gencimiz, kadınımız meslek sahibi oldular ve ailelerine ekonomik olarak katkı sağladılar. Kendi geleceklerini şekillendirdiler. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Üretici Kadın Pazarı’nı gezerken birçok kadının burada Meslek Fabrikası’nda meslek sahibi olduklarını öğrendik. Yani yüz binlerce insanın hayatına dokunan böylesi kıymetli bir yapının bir anda Vakıflar’a devredilmesi gerçekten İzmirliler için kabul edilebilir bir durum değil. Umarız en yakın zamanda tekrar İzmirlilere, İzmirli gençlere ve İzmirli kadınlara tekrar geri döner. İzmirlilerin hakkını, yine İzmirliler ile birlikte sonuna kadar savunacağız. Halkın olanı, halktan koparmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. İzmir’in geleceğini ve Atatürk’ün emanetini kimseye teslim etmeyeceğiz.”