AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Meslek Fabrikası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Kaya, "Belediyenin açtığı davalarda da tahliye sürecini durdurma talepleri reddedilmiş. Hukuki süreç tamamlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı. Kaya'nın bu açıklamasına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yanıt geldi.

"Tapumuzu bugün kamuoyuyla paylaşıyorum!"

Tapu belgelerini yayınlayan Tugay, "Meslek Fabrikası nöbetimizin 7'nci gündeyiz, binamızın önünde yurttaşlarımızla bir aradayız.

Dün bazı arkadaşlar binanın "elimizden alınmadan önceki" tapusunu sormuştu. Binanın belediyemize ait olduğunu ispatlayan tapumuzu bugün kamuoyuyla paylaşıyorum.

Yapımında ve yapım tarihinden bugüne kadar bakımında, korunmasında, yenilenmesinde hiçbir şekilde vakıf katkısı olmayan Meslek Fabrikası; Belediyemizindir, İzmirlilerindir, uydurulmuş gerekçelerle elimizden alınamaz. Bırakın her şeyiyle bir eğitim tesisi olarak yapmış ve işletmekte olduğumuz bu binayı tekrar hizmete açalım." ifadelerini kullandı.