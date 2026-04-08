SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Barosu Fotoğraf Topluluğu ve Resim Topluluğu tarafından hazırlanan sergilerde, avukatların mesai dışındaki yaratıcı çalışmaları bir araya getirildi. Adliye binası içerisinde düzenlenen sergilerle, hem yargı çalışanlarının hem de vatandaşların sanatla buluşması hedefleniyor. Sergi açılışına İzmir Başsavcısı Ali Yldan, başsavcıvekilleri, hakimler ile savcıların yanı sıra İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz katıldı.





Avukatın Gözünden Farklı Anılar ve Mekanları Yansıtıyor



Sergide resimleri bulunan Avukat Semihat Karadağlı, 'Meslektaşlarımızın uzun süredir üzerinde çalıştığı eserlerden oluşan Resim Sergisi, geniş bir teknik yelpazeye sahip. Sergide; klasik, empresyonist ve modern ekollerde çalışılmış karakalem, pastel, akrilik ve yağlıboya tablolar yer alıyor. Fotoğraf sergisinde ise avukatların gözünden hayatın farklı anlarını ve mekanlarını yansıtan etkileyici kareler sanatseverleri bekliyor'dedi.





Ziyaretçi Takvimi ve Lokasyonlar

Sergiler, adliye içindeki farklı noktalarda ay sonuna kadar dönüşümlü olarak izlenebilecek

Fotoğraf Topluluğu Sergisi:

-13 Nisan’a kadar: İzmir Adliyesi Baro Vestiyeri önünde

-13-30 Nisan arası: İzmir Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde

-Resim Topluluğu Sergisi:

-13 Nisan’a kadar: İzmir Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde ziyarete açık olacak.

İzmir Barosu yönetimi, sanata ilgi duyan tüm meslektaşları ve yolu adliyeye düşen vatandaşları, hukukçuların bu yaratıcı dünyasına tanıklık etmeye davet etti.