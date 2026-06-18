Taşacak Bu Deniz dizisinde, yeni sezon öncesi beklenmedik ayrılık yalandı. Dizinin ilk bölümlerinden itibaren Gezep karakteriyle seyircinin takdirini toplayan Onur Dilber, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziyle yollarının ayrıldığını duyurdu. Kendisine vadedilen hikayenin işlenmediğini belirten ve projeden şaşırarak ayrıldığını dile getiren oyuncunun bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Seyirciler, yaşanan bu ani gelişmenin perde arkasını öğrenmek için "Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok" ve "Onur Dilber kadrodan çıkarıldı mı" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen karakteri Gezep'i canlandıran Onur Dilber, yeni sezonda projede olmayacağını bizzat kendi ağzından doğruladı. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslenen ünlü oyuncu, ayrılık kararını "Taşacak Bu Deniz dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim" sözleriyle duyurdu.

ONUR DİLBER DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Onur Dilber'in yaptığı sitemkar açıklamalar, oyuncunun diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını, aksine kadrodan çıkarıldığını gözler önüne serdi. Karakterin özüne dönmesini ve kendisine başlangıçta anlatılan hikayenin işlenmesini beklediğini dile getiren Dilber, yaşadığı duruma anlam veremediğini belirtti. Başarılı oyuncu şu açıklamada bulundu:

"Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah"

ONUR DİLBER'İN VEDA MESAJINDA NELER VAR?

Beklenmedik bir şekilde kadro dışı kalan Onur Dilber, yaptığı açıklamanın sonunda dizinin ve Gezep karakterinin sevenlerine özel bir teşekkür mesajı da iletti. Başarılı oyuncu, destekçilerine şu sözlerle veda etti:

"Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek, buluşmak umuduyla…"