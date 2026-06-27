Gündüz kuşağının yakından takip edilen yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 26 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümüyle iki aylık yaz arasına girdi. Duygusal anların yaşandığı sezon finalinde, programın demirbaş isimlerinden avukat Rahmi Özkan'ın ayrılık talebini açıklaması stüdyoda büyük bir yankı uyandırdı. Müge Anlı ile kuliste yaptığı özel görüşmeyi seyircilerle paylaşan ve gözyaşlarına hakim olamayan deneyimli ismin akıbeti, izleyicileri telaşlandırdı. Olayın ardından vatandaşlar "Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrılacak mı?" ve "Rahmi Özkan neden ağladı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

RAHMİ ÖZKAN PROGRAMI BIRAKIYOR MU?

Yıllardır ekranda adaletin sesi olan usta hukukçu Rahmi Özkan, sezon finalinde yaptığı samimi itirafla ekran başındakileri hüzne boğdu. 50 yıldır aralıksız çalıştığını ve artık kendini çok yorgun hissettiğini belirten Özkan, üç gün önce Müge Anlı'nın odasına giderek ayrılık izni istediğini anlattı. "Belli bir yaşa geldim, bazı şeyleri eskisi gibi rahat yapamıyorum" diyen deneyimli isim, iki aylık yaz tatilinin ardından kendi yerine başka birinin bulunmasını talep etti. Özkan, bedenen ayrılsa da kalben hep ekiple birlikte olacağını ifade ederek ekibe veda etmek istedi.

RAHMİ ÖZKAN YENİ SEZONDA MÜGE ANLI'DA OLACAK MI?

Ayrılık talebi karşısında Müge Anlı'nın verdiği yanıt ise Rahmi Özkan'ı canlı yayında gözyaşlarına boğdu. Anlı, usta isme "Rahmi Bey, senin koltuğuna başka kimseyi oturtmam" diyerek bu vedayı kesin bir dille reddetti.

Seyircilere bu diyaloğu anlatırken sesi titreyen Özkan, duyduğu bu sözlerin kendisine yeniden güç ve çalışma azmi verdiğini vurguladı. Anlı'nın sonsuz desteğiyle kararından vazgeçen Özkan, programı bırakmayacak. Sevilen hukukçu, iki aylık yaz arasının ardından yeni sezonda da kendi koltuğunda izleyici karşısına çıkacak.