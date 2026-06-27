Yeşilçam'ın çınarı Kadir İnanır, 77 yaşında hayata gözlerini yumarak sevenlerini derin bir üzüntüye yol açtı. Usta ismin acı kaybının hemen sonrasında, 1999 yılından bu yana aynı hayatı paylaştığı başarılı tiyatro ve televizyon oyuncusu Jülide Kural'ın yaşamı merak konusu oldu. Sanat camiasında oyuncu ve yönetmen kimliğiyle uzun yıllar takdir toplayan Kural hakkında "Jülide Kural aslen nereli?", "Jülide Kural Kadir İnanır ne zamandır birlikte?" sorguları hız kazandı.

JÜLİDE KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Jülide Kural, yükseköğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan usta isim, bir dönem Almanya'da yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu ve Kent Oyuncuları gibi çok değerli topluluklarda sahne tozu yuttu. Geniş kitleler onu televizyon ekranlarına damga vuran "Süper Baba" dizisiyle tanıdı. Kariyeri boyunca hem oyuncu hem de yönetmen olarak sayısız projeye imza attı.

JÜLİDE KURAL KADİR İNANIR’IN NEYİ OLUYOR?

Jülide Kural, usta sanatçı Kadir İnanır ile 1999 yılından bu yana hayatını paylaşıyor. İkili, sanat dünyasında yıllara meydan okuyan uzun soluklu ve gözlerden uzak birliktelikleriyle hafızalara kazındı. İyi ve kötü gününde usta ismin hep yanında duran Kural, son anlarına kadar İnanır'ı yalnız bırakmadı.

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Evet, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında yaşam savaşını kaybetti. Bir süredir zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gören usta oyuncunun, enfeksiyona bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu vefat ettiği açıklandı.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Türk sinema tarihinin altın çağı olan Yeşilçam dönemine damgasını vuran Kadir İnanır, beyazperdenin en güçlü aktörlerinden biri olarak tarihe geçti. Yıllar boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde başrol üstlenen usta isim, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Türk halkının gönlünde taht kurdu.