İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle aramızdan ayrılan Kadir İnanır, ardında yüzlerce unutulmaz eser ve büyük bir hayran kitlesi bıraktı. Usta sanatçının vefat haberinin hemen ardından hayranları, "Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklandı mı?" ve "Yasal mirasçıları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeşilçam'ın usta isminin mal varlığına dair iddialar sürerken, ailesinden gelen vasiyet açıklaması ise herkesi duygulandırdı. İşte konuya dair tüm merak edilenler..

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI VE SERVETİ NE KADAR?

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde başrol oynayan Kadir İnanır; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Kırık Bir Aşk Hikayesi" gibi Türk sinemasının başyapıtları ile milyonların gönlüne taht kurdu. Uzun sanat yaşamı boyunca önemli projelerde yer alan oyuncunun gayrimenkulleri ve yatırımları hakkında kamuoyunda çeşitli iddialar bulunuyor.

Ancak usta sanatçının toplam servetine yönelik resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış kesin bir veri henüz bulunmuyor. Bu nedenle sanatçının mal varlığı hakkında gündeme gelen rakamlar resmiyet taşımıyor.

KADİR İNANIR'IN SERVETİ KİME MİRAS KALDI?

Vefat haberinin ardından usta oyuncunun yasal mirasçılarının kim olacağı konusu tartışılmaya başlandı. Kamuoyunda sanatçının yeğenleri olan ünlü isimler Soner Arıca ve Levent İnanır'ın adları bu süreçle birlikte anılıyor. Ancak resmi miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu çerçevesindeki yasal sınırlara göre yapılıyor. Dolayısıyla Kadir İnanır'ın mirası, varsa yasal mirasçıları ve bırakılan vasiyetname doğrultusunda gerekli prosedürlerin tamamlanmasının akabinde paylaşılacak.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ VAR MI, AÇIKLANDI MI?

Kadir İnanır'ın vefatının ardından düzenlenen anma töreni öncesinde kameralar karşısına geçen yeğeni Levent İnanır, usta sanatçının yıllar önce hazırladığı son derece anlamlı ve duygusal vasiyetini ilk kez paylaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, dayısının herkese örnek olacak bir kararla tüm organlarını bağışladığını açıkladı.

Levent İnanır, usta aktörün bir gazete röportajında da geçen ve duyanları duygulandıran o sözlerini şu ifadelerle aktardı:

"Vasiyeti çok güzel. Gazetenin biri yazmış; organlarını bağışlamıştı. 'En çok da kalbimi, gözlerimi alanları merak ediyorum' demişti. Öyle bir vasiyeti var."