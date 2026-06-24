Son Mühür- Psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci, programında izleyicilerden gelen soruları ve mektupları yanıtlamayı sürdürürken, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir cezaevi mektubu gündeme damgasını vurdu.

Bahsi geçen mektupta, kamuoyunun yakından takip ettiği iki ayrı davanın başrolündeki isimlerin arasında duygusal bir bağ kurulduğu iddia ediliyor.

Tuğyan ve Ümitcan Uygun aşk mı yaşıyor?

İddiaya göre, annesini öldürdüğü sebebiyle tutuklu olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili davası bulunan ve aynı zamanda Aleyna Çakır dosyasında "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'un cezaevinde tanışarak iletişim kurduğu iddia edildi.

Bir mahkumun, avukatı aracılığıyla Esra Ezmeci’ye gönderdiği mektupta, bu iki isim arasındaki iletişimin yalnızca bir selamlaşmayla kalmadığı, durumun duygusal bir yakınlık kurduğu öne sürüldü.

Ümitcan Uygun neden cezaevinde?

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Aynı zamanda, kamuoyunda geniş yankı bulan Aleyna Çakır (Sema Esen) davasında da "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanması sürmektedir.

Tuğyan neden cezaevinde?

Tuğyan Ülkem Gülter, annesi ünü şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "tasarlayarak kasten yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.